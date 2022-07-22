Dolar bugün kaç lira?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB, 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. Banka piyasa beklentilerinin üzerinde 50 baz puan faiz artırdı.

Geçtiğimiz hafta 1 seviyesinin altına sarkan euro/dolar paritesi bu hafta yeniden yükselişe geçti. Bankanın faiz kararı sonrası parite 1.027 seviyesine kadar yükseldi. Euro/dolar paritesi şu dakikalarda 1.016’dan işlem görüyor.

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Bu hafta genel olarak aşağı yönlü hareket eden dolar endeksi bugün hafif yükselerek 107.101’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise gerileyerek yüzde 2.823 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 17.75 lira seviyesinde hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.62, en yüksek ise 17.79 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.05 lira ile düşüş kaydediyor.