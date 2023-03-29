Dolar bugün kaç lira?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bankacılık krizinin etkisiyle birlikte yatırımcı pozisyonları değişmişti. Özellikle ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın da aralarında bulunduğu 3 bankanın batması ve İsviçre merkezli Credit Suisse’nin zor duruma girmesiyle birlikte finansal piyasalarda risk eğilimi arttı.

ABD’de banka iflasları sonrası yatırımcılar mevduat ve tahvilden çıkarak altına yönelmişti, dolar endeksinde ise sert düşüş görülmüştü.

BANKA KRİZİNE YÖNELİK ENDİŞELER HAFİFLEDİ

Yeni haftada ise banka krizine yönelik endişeler azaldı. Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı.

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First Citizens Bank’ın SVB’nin yaklaşık 72 milyar dolarlık varlığını 16.5 milyar dolarlık indirimle satın aldığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta da İsviçreli dev banka UBS’nin Credit Suisse’yi satın alması ile birlikte banka krizine yönelik riskler azaldı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 102.380’e kadar gerileyen dolar endeksi bugün toparlanarak 102.739’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.568 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.11’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 19.13 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.09, en yüksek ise 19.31 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.70 lira ile geriliyor.