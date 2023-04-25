Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında vereceği faiz kararı piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta Fed üyelerinden gelen faiz artışına ilişkin mesajlar sonrası piyasalar hareketlendi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

FED ÜYESİNDEN 50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Fed cephesinden faiz artışlarına yönelik gelen mesajlar sonrasında dolar endeksi geçen hafta perşembe günü 102’li seviyelerin üzerine çıkmıştı. Haftalık bazda zirve seviyeyi gören dolar endeksi cuma günü 101.646’ya kadar gerilemişti.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 101.322’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 101.354’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.479 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 19.41 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.36, en yüksek ise 19.41 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.46 lira ile toparlanma kaydediyor.