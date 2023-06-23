Dolar bugün kaç lira?

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararındaydı. Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artırdı.

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Banka yüzde 8.5 olan politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 20 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün 102 seviyesinin altına sarkan dolar endeksi gün içi dip seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçti. Dün 102.467’yi gören dolar endeksi bugün yükselişini sürdürerek 103.075’i gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.731 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 24.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 25.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 24.80, en yüksek ise 25.46 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 27.39 lira ile primli seyrediyor.