Dolar bugün kaç lira?

ABD’de geçen haftalarda açıklanan haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin ardından dolar endeksinde sert düşüşler görülmüştü.

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan verilerin beklenenden iyi gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 26 Temmuz’daki toplantısında politika faizini son kez 25 baz puan artıracağı beklentileri kuvvetlenmişti.

GEÇEN HAFTA SERT DÜŞEN DOLAR ENDEKSİ TOPARLANDI

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta salı günü 99’lu seviyelere kadar geriledikten sonra yükselişe geçti. Endeks şu sıralarda 101.028’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.855 ile primli seyrediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARINDA

Bu hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararları piyasalar tarafından merakla takip edilecek.

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Fed'in çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısından sonra yapacağı açıklamada ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında Fed'in gelecekteki duruşu, faiz adımları konusunda vereceği sinyaller piyasalarda yönü belirleyecek.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda açılış seviyesine göre yatay 26.94 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.86, en yüksek ise 27.01 seviyeleri görüldü. Euro 29.99 lira ile hafif toparlanıyor.