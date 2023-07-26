Dolar bugün kaç lira?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolar endeksi yükselişe geçmişti.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan bugün saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25’ten 5.50’ye çıkarması yönünde. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesaj önemle takip edilecek.

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Piyasalar Fed daha fazla faiz artışına gidecek mi Powell’ın açıklamalarında faiz artışına ilişkin ipuçları aranacak. Fed üyelerinin haziran ayındaki tahmini temmuz ayından sonra bir kez daha faiz artışı yapılacağı yönündeydi. Fed faiz kararı altın piyasasında yönü tayin edecek.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM

Fed faiz karar öncesi dolar endeksi bugün 101.253 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.891 ile sakin bir seyir izliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 26.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.84, en yüksek ise 27.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.81 lira ile primli seyrediyor.