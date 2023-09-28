Dolar bugün kaç lira?

ABD gösterge petrolü, ülkenin ana depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesinin küresel açığın genişlediğini göstermesinin ardından bir yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez varil başına 95 doları gördü.

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DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT YÜKSELİŞ

ABD’de petrol fiyatlarının yükseliş göstermesi enflasyon endişelerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki artış piyasalarda risk iştahını azalttı. Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert yükseliş dikkat çekti.

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Dolar endeksi dün 106.800 seviyelerini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.640’ın üzerine çıktı. Dolar endeksi bugün 106.537 ile hafif düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.630 seviyesinde bulunuyor.

BUGÜN GÖZLER KRİTİK VERİDE

Öte yandan bugün yatırımcıların gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak olan ABD ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarında olacak. ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2.1 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.42 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.90, en yüksek ise 27.42 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.95 lira ile primli hareket ediyor.