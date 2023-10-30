Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında gözler 1 Kasım tarihinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed’in faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

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Son dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş dikkat çekmişti. Geçen hafta yüzde 5 seviyesinin üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. Bugün tahvil faizi yüzde 4.888'den işlem görürken, dolar endeksi 106.233 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.19’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.24 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.12, en yüksek ise 28.34 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.98 lira ile primli seyrediyor.