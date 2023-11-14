Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasaları Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş ve ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. 7 Ekim’de savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk etkisiyle güvenli varlıklara olan talep artmıştı.

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Altın ve petrol gibi emtialar ilk etapta yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de küresel çapta dolara talebin artmasıyla birlikte yükseliş göstermişti. Ancak son haftalarda piyasalarda fiyatlamalar değişti. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş dikkat çekti.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyelerinden geriledi. Dolar endeksi kısa süreliğine 105 seviyesinin altına sarktı. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.628 ile düşüş gösterirken, dolar endeksi 105.619 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 28.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.51, en yüksek ise 28.70 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.67 lira ile primli seyrediyor.