Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Fed Başkan Jerome Powell’ın eylül ayında faiz indirimine gidilebileceğini söylemesiyle birlikte piyasalar geçen hafta hareketlendi. Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesiyle birlikte Orta Doğu’da savaş riski kuvvetlendi.

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Özellikle cuma günü ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesi resesyon endişelerini kuvvetlendirdi.

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Yeni haftada dolar endeksi 102.624 ile düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.743 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.34 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.19, en yüksek ise 33.71 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.54 lira ile primli hareket ediyor.