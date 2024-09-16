Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında Fed faiz indirimi fiyatlaması sürüyor. Çarşamba günü Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar Fed’in 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimi yapacağını da fiyatlıyor.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi 100.637 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.646 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.86’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 33.99 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.82, en yüksek ise 34.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.87 lira ile primli seyrediyor.