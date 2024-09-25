Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki toplantıda 50 baz puanlık agresif faiz indirimine gitmesiyle birlikte piyasalar hareketlendi. Fed’in parasal gevşemeye başlamasıyla birlikte dolar endeksinde düşüş hızlandı.

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Dün dolar endeksi 100.340 seviyesine kadar sert düşüş gösterdikten sonra bugün 100.508 ile hafif toparlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.749 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.11’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.13 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.98, en yüksek ise 34.15 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.20 lira ile yatay seyrediyor.