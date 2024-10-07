Dolar bugün kaç lira?

Orta Doğu’daki gelişmeler, ABD ekonomisine ilişkin gelen son veriler piyasalarda yönü tayin ediyor. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları bölgede jeopolitik gerilimleri tırmandırıyor.

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Cuma günü beklentilerin çok üzerinde artış gösteren tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalarda Fed faiz indirimi fiyatlamaları azaldı.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 102.554 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.998 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.25 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.04, en yüksek ise 34.29 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.60 lira ile yatay hareket ediyor.