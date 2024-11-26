Dolar bugün kaç lira?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 34,5710'dan tamamladı.

Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 34,6420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,3690'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 43,4750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 107,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD'de büyüme başta olmak üzere, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerle bugün açıklanacak 6-7 Kasım'daki FOMC toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak.

Haberin Devamı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e, hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.