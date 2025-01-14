Dolar bugün kaç lira?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,4880'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,4120'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 43,3510'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 109,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

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ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin izleyeceği politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor.

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Analistler, bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 110 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.