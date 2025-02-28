Dolar bugün kaç lira?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 36,4290'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 36,5300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,9790'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 45,9640'tan satılıyor.

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Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 107,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun orta vadede kademeli olarak yüzde 2'ye düşeceğini beklemek için iyi nedenler olsa da, bunun kesinlikten uzak olduğu belirterek,"Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler var." dedi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyon beklentilerine ilişkin anket ölçümlerinin kusurlu olduğunu ancak enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, Fed'in gardını düşürmesinin zamanı olmadığını belirtti.

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Schmid, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü göründüğünü, artan belirsizliğin büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

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Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da politika faizinin, ekonominin geri kalanını olumsuz etkilemeden, uzun vadede enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek kadar kısıtlayıcı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5'ten 2,7'ye revize edildi.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonun enflasyon endişelerini desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stokları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108 puanın direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.