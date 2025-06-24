Dolar bugün kaç lira?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 39,6150'den tamamladı.

Haberin Devamı

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,0820'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,8960'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserlikleri varlık fiyatlarına yansıyor. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına İran'dan karşılık geldi. İran, dün Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralanma rapor edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.