Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalarda resesyon endişesi fiyatlanmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer ülke merkez bankalarının da faiz artırmaya başlamasıyla küresel ekonominin resesyona girebileceği ihtimali giderek artıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmasında ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini kabul etmişti.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün sert düşüş kaydederek yüzde 2.889’dan işlem görürken, dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde tutunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16.75’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 16.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.72, en yüksek ise 16.82 seviyeleri görüldü. Euro ise 17.54 lira ile primli seyrediyor.