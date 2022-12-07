Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artış hızında yavaşlama için aralık ayını işaret etmesinin ardından dolar endeksi sert düşmüştü.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde 104.113’e kadar gerileyen endeks dip seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.500'den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.515 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.54 lira ile hafif yükseliyor.