Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler dün açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

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Son 2 toplantısında da artırıma gidilmedi ancak faiz oranı halen 22 yılın zirve seviyesinde bulunuyor. Fed yetkilileri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında piyasalara önemli mesajlar verildi.

FED FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİNE AÇIK KAPI BIRAKTI

Faiz kararı sonrasında yayınlanan metinde yetkililer enflasyonda yavaşlamayı korumak için daha sonra faiz artırma ihtimaline açık kapı bıraktı.

‘FAİZ İNDİRİMLERİ KONUŞULMUYOR’

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yola girdiğinden emin olana kadar politikanın kısıtlayıcı tutulacağını belirtti. Powell, “Komite faiz indirimlerini hiç düşünmüyor, faiz indirimleri hakkında konuşmuyor" dedi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

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Dün çeyreklik borçlanma planını açıklayan ABD Hazinesi uzun vadeli tahvil ihraçlarının tutarını beklentilerin altında artırdı ve yetkililerin son birkaç ayda getirilerde yaşanan artıştan endişe duyduklarının sinyalini verdi. Planın yayımlanmasının ardından ABD tahvil getirileri düştü.

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Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.935 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 4.703’e kadar geriledi. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.665 ile gerilerken, dolar endeksi 106.098 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.32’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 28.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.16, en yüksek ise 28.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.21 lira ile primli hareket ediyor.