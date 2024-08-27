Dolar bugün kaç lira oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentiler piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi zamanlamasının geldiğini duyurmasıyla birlikte piyasalarda olumlu fiyatlamalar dikkat çekmişti.

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Pazartesi günü 100.534 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 100.832’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.837 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 34.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.95, en yüksek ise 34.04 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.07 lira ile primli seyrediyor.