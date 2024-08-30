Dolar bugün kaç lira oldu?

Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın politikada ayarlamanın zamanının geldiğini duyurmasıyla birlikte eylül ayında faiz indirimi yapılacağı açıklanmış oldu.

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ABD EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜDÜ

Perşembe günü ABD’de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdü. Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüme performansı göstermişti.

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ABD’de iş gücü, enflasyon ve büyüme verileri Fed’in politika ayarlaması üzerinde büyük etki yaratıyor. Geçtiğimiz süreçte verilere göre hareket eden Fed eylül ayında faiz indirimine hazırlanıyor.

DOLAR ENDEKSİ NE KADAR OLDU?

Bugün dolar endeksi 101.314 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.863 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.06’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.04, en yüksek ise 34.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.78 lira ile sakin seyrediyor.

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YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Öte yandan yurt içinde piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün kapalı kalacak. O nedenle yurt içinde döviz kurlarında sert hareketlenmeler beklenmiyor.