Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Eylül’de yapacağı toplantısında olacak. Geçtiğimiz haftalarda Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell politikayı ayarlamanın zamanının geldiğini söyledi. Bu açıklamayla birlikte eylül ayında olası bir faiz indirimi beklentileri yükseldi.

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Son günlerde dolar endeksinde yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 101.799 seviyesine kadar yükseldi. Bugün dolar endeksi 101.734 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.909 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.86’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.82, en yüksek ise 33.98 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.59 lira ile hafif yükseliyor.