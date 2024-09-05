Dolar bugün kaç lira oldu?

Eylül ayında Fed faiz indirimi beklentileriyle geçtiğimiz haftalarda gerileyen dolar endeksi yeni haftada bir miktar toparlanma gösterdi.

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Dolar endeksi şu sıralarda 101.257 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.761 ile hafif yükseliyor.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Cuma günü ise gözler ABD’de açıklanacak olan kritik istihdam verisinde olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın ağustosta 164 bin artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4.2’ye yavaşlaması öngörülüyor. Kritik tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yönü tayin edecek.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 34.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.96, en yüksek ise 34.05 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.86 lira ile yükseliş gösteriyor.