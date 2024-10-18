Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu’daki çatışmaları belirlemeye devam ediyor.

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Piyasalar, İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürdüğünü söylemesinin ardından giderek daha da tehlikeli jeopolitik gelişmelere odaklandı. ABD Başkanı Joe Biden savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini söylese bile, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in geçen yıl Hamas tarafından ele geçirilen tüm rehineler serbest kalana kadar savaşmaya devam edeceğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.600 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.104 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.10’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 34.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.03, en yüksek ise 34.23 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.18 lira ile primli seyrediyor.