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Dolar bugün kaç lira oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.22’nin üzerinde başladı.

22.10.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira oldu?

Orta Doğu’da çatışmaların şiddetlenmesi, ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ileriki projeksiyonda faizleri ne kadar düşüreceği konusundaki fiyatlamalar piyasalarda yönü tayin ediyor. 

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FED ÜYELERİNDEN KARIŞIK MESAJLAR 

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, daha yavaş bir indirim temposundan yana olduğunu söylerken, San Francisco'daki meslektaşı Mary Daly, iş gücü piyasasındaki bozulmaya karşı ek indirimler yapılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. 

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Piyasalar son haftalarda ABD ekonomisiyle ilgili karışık raporların ardından bu yılki faiz indirimlerinin boyutu ve kapsamı hakkındaki beklentilerini azalttı. 

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE? 

Bugün dolar endeksi 103.907 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.216 ile primli hareket ediyor. 

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.24 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.12, en yüksek ise 34.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.11 lira ile yükseliş gösteriyor. 

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