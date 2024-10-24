Dolar bugün kaç lira oldu?

Son dönemde ABD tahvil getirilerindeki artış ve doların küresel çapta güçlenmesi piyasaların odağında. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.260 seviyesini test ederken, bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.216 ile geriliyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi ise 30 Eylül tarihinden bu yana yükseliş trendinde. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.313 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.27’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.17, en yüksek ise 34.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.10 lira ile primli seyrediyor.