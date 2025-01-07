Dolar bugün kaç lira oldu?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 35,3040'tan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,3380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 36,7860'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,3190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

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ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapıp yapmayacağına ilişkin soru işaretleri yatırımcı kararları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu hafta açıklanacak verilerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi vermesi beklenirken, Trump'ın uygulayacağı politikalarla birlikte "temkinli" hareket edeceğini açıklayan ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarının doğuracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.