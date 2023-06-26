Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen faiz artışına ilişkin mesajların etkisiyle birlikte geçtiğimiz hafta piyasalar hareketlenmişti.

San Francisco Fed Bankası Başkanı Mary Daly cuma günü yaptığı açıklamada bu yıl iki faiz artışının "çok makul" bir tahmin olduğunu söyledi.

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Geçen hafta cuma günü 103.166 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün gerileyerek 102.790 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.688 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 25.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.24, en yüksek ise 26.04 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.41 lira ile primli seyrediyor.