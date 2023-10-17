Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı ve gelecek faiz kararlarını yönlendirebilecek konuşması öncesinde ABD doları ve hazine getirileri yükseliş gösterdi.

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Piyasalar, Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın Fed'in faiz duruşu hakkında daha fazla netlik sunabileceğini düşünüyor.

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Dün 106.184’e kadar gerileyen dolar endeksi 106.303 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.740 ile yükseliş kaydediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.76, en yüksek ise 27.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.47 lira ile hafif primli hareket ediyor.