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Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.83’ün üzerinde başladı.

17.10.2023 - 09:16 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı ve gelecek faiz kararlarını yönlendirebilecek konuşması öncesinde ABD doları ve hazine getirileri yükseliş gösterdi. 

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Piyasalar, Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın Fed'in faiz duruşu hakkında daha fazla netlik sunabileceğini düşünüyor. 

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Dün 106.184’e kadar gerileyen dolar endeksi 106.303 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.740 ile yükseliş kaydediyor. 

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.76, en yüksek ise 27.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.47 lira ile hafif primli hareket ediyor. 

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