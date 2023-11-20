Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Geçen hafta salı günü ABD’de ekim ayı enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından piyasalar hareketlenmişti. Bu gelişme sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına gitmeyeceği beklentileri kuvvetlendi.

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Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı yönündeki beklentilerin güçlenmesi ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde düşüş dikkat çekti.

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Cuma günü yüzde 4.381’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.471 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi 103.642 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 28.75 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.61, en yüksek ise 28.75 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.42 lira ile yükseliş gösteriyor.