Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faizi sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Hatta piyasalar mayıs ayında bir faiz indirimi gelebileceğini fiyatladı. Bu gelişmelerle birlikte dolar küresel çapta düşüş gösterdi.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.302 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.488 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.85’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 28.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.81, en yüksek ise 28.91 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.65 lira ile hafif primli hareket ediyor.