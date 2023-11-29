Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD’de son açıklanan enflasyon verisinin düşüş göstermesi ile birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faizi sabit tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti.

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Geçtiğimiz gün ise Fed üyelerinden aralık ayında faizin sabit tutulacağı sinyali geldi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutması konusunda "kesinlikle" bazı endişeleri olduğunu söyledi. Goolsbee, enflasyon %2'ye ulaştığında Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini vurguladı.

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ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ise enflasyonda olumlu gidişatın durması halinde faiz artışlarını desteklemeye istekli olduğunu söyledi ancak gelecek ayki faiz toplantısında bir artışı desteklediği yönünde bir mesaj vermedi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Bu gelişmeler sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi geriledi. Bugün dolar endeksi 102.747’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.292 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 28.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.86, en yüksek ise 28.95 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.85 lira ile yükseliş gösteriyor.