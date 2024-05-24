Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Yurt dışı piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 30 Nisan-1 Mayıs toplantısına ait tutanaklarındaydı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığı sinyali verdi.

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Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu gösterdi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.16'nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.23 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 34.96 lira ile primli seyrediyor.