Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını bekliyor. Fed faiz kararını bugün saat 21.00’de açıklayacak. Halihazırda politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde bulunuyor.

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Piyasalarda Fed’in bu toplantıda faiz indirimine gitmesi beklenmezken, ‘eylül ayı için bir indirim olur mu?’ sorusunun cevabı aranacak. Toplantı metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları önemle takip edilecek.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTTI

Öte yandan geçtiğimiz gün İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırı girişimi ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğünün bildirilmesi jeopolitik riskleri artırıyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Fed faiz kararı öncesi dolar endeksi bugün 104.108 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.132 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 33.09’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 33.14 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.03, en yüksek ise 33.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.94 lira ile primli hareket ediyor.