Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz gün belli oldu. Fed beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz indirimine gitti. Piyasalarda 25 baz puanlık bir indirime kesin gözüyle bakılıyordu.

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PİYASALAR HAREKETLENDİ

Özellikle son dönemde 50 baz puan faiz indirimi olasılığı piyasalarda fiyatlanmaya başlamış, bu durum dolar endeksinin gerilemesine yol açmıştı.

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Karar sonrası dün dolar endeksi kısa süreliğine 100.215 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün dolar endeksi 100.545 ile geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.700 ile hafif düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.07’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 34.01 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.91, en yüksek ise 34.12 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 38.13 lira ile primli hareket ediyor.