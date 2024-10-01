Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de faiz indirimi fiyatlamalarıyla birlikte dolar düşüşe geçerken, piyasaların gözü bu yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ne kadarlık bir faiz indirimi yapacağında.

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Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı son açıklamada merkez bankasının faiz oranlarını zamanla düşüreceğini söyledi ve ekonominin sağlam bir zeminde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu açıklamayla birlikte piyasalarda faiz indirimlerinin hızlanacağına yönelik ihtimaller düştü.

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Bugün dolar endeksi 101.083 ile primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.745 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.19 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.03, en yüksek ise 34.21 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.96 lira ile geriliyor.