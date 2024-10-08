Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz kararına yönelik beklentiler de şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesiyle birlikte Fed’in gelecek ay faizi yarım puan düşüreceğine yönelik beklentiler azalmıştı.

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FED ÜYESİNDEN KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD Merkez Bankası'nın geçen ay faiz oranlarını yarım puan düşürme kararını desteklediğini, ancak bundan sonraki indirimlerin kademeli olmasını tercih ettiğini söyledi.

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Para ve emtia piyasalarında gelecek ay Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı fiyatlanmaya başladı.

Dolar endeksi bugün 102.405 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.00 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 34.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.06, en yüksek ise 34.27 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.69 lira ile primli seyrediyor.