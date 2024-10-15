Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte faizlerin ne kadar düşeceği merak konusu. Fed cephesinden yapılan açıklamalar, ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler Fed’in faiz indiriminde agresif olmayacağı yönünde.

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Faiz indirimlerinde agresif olunmayacağı beklentilerinin artmasıyla birlikte dolar endeksi 30 Eylül tarihinden bu yana yükselişe geçti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.107 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.073 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.07, en yüksek ise 34.31 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.42 lira ile yatay seyrediyor.