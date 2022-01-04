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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13 lira seviyesinin üzerinde başladı.

04.01.2022 - 09:21 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz gün Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. Güne 13.45 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, 12.65 liraya kadar geri çekildi ve 13.11 lira seviyesinden kapandı. Euro ise 14.37 liraya inerek satıcılı seyretti.

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Dolar/TL, bugüne 13 lira seviyesinin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 13.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.01 lira, en yüksek ise 13.49 lira seviyeleri görüldü. Euro/TL aynı dakikalarda 14.98 lira ile primli bir seyir izliyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ SERT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizleri 10 puan birden artarak 1.64’e kadar yükseldi. Tahvil faizleri bugün hafif primli bir seyir izleyerek 1.63 seviyesinde bulunuyor.

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