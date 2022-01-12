Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasaları bugün ABD’de açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak son 39 yılın zirvesine çıkmıştı.

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ABD’de tüketici fiyatlarının aralık ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında artması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fed Başkanı Powell, “Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeye, maksimum istihdamı sağlamaya kararlıyız” açıklamasını yaptı.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL güne 13.70 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 13.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.69 lira, en yüksek ise 13.85 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.71 liradan işlem görüyor.