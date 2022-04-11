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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.74’ün üzerinde başladı.

11.04.2022 - 09:21 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen mesajlarda olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinin şahin mesajları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.784 seviyesini aşarak 3 yılın zirvesindeki yerini korudu.  

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Tahvil faizlerindeki yükseliş doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 100.189 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıkmıştı. Bugün endeks 99.838’den işlem görüyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.72, en yüksek ise 14.75 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.09 lira ile hafif yükseliyor.

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