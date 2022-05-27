Dolar bugün kaç TL?

Para piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de 1. çeyrek GSYH verileri açıklandı. Buna göre ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.5 oranında daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ise daralmanın yüzde 1.3 oranında olacağı yönündeydi.

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Dolar endeksi ise son iki işlem gününde düşüş kaydediyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.667’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükselerek yüzde 2.750 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 16.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 16.39 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.31, en yüksek ise 16.39 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.60 lira ile yükseliş kaydediyor.