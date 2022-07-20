Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB’nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık artış da ihtimal dahilinde.

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Bu hafta ECB’nin 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlandı. Geçtiğimiz hafta 1 seviyesinin altına inen euro/dolar paritesi bu hafta itibarıyla toparlanma kaydediyor. Euro/dolar paritesi 1.02’nin üzerine çıktı.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜYOR

Geçen hafta 109 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi bu hafta itibarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 106.530’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2.991 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 17.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 17.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.48, en yüksek ise 17.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.04 lira ile yükseliş kaydediyor.