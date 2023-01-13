Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları dün açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

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ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz gün ABD enflasyonunun belli olmasının ardından dolar endeksi ve tahvil faizindeki düşüş dikkat çekti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 102.078’e kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.424 seviyesine indi. Bugün dolar endeksi 102.035’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.421 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.78’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.74, en yüksek ise 18.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.40 lira ile yatay seyrediyor.