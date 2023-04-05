Dolar bugün kaç TL?

Piyasalar yeni haftaya oldukça hızlı başladı. OPEC+ üyesi ülkelerin mayıs ayından itibaren petrol üretimini günlük 1.16 milyon varil kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarında büyük yükselişler görülmüştü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji maliyetlerini yükselteceğinden dolayı ABD’de enflasyon oranlarını yukarıya taşıyacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Buna karşın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında 25 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanmıştı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT KAYIP

Ancak dün itibarıyla piyasalar Fed’in mayıs ayında faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı. Akşamüzerine doğru ise ABD’de açık iş sayısı ve fabrika siparişleri verileri açıklandı.

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ABD’de açık iş sayısı 2021 yılından beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. Fabrika siparişleri ise piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek -0.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti -0.5 olması yönündeydi. Kritik veriler sonrasında dolar endeksi ve tahvil faizinde sert kayıplar görüldü.

Dün en yüksek 102.275 seviyesini test eden dolar endeksi 101.459 seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.335 seviyesini gördü.

Bugün dolar endeksi 101.632 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.367 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 19.25 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.20, en yüksek ise 19.26 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.21 lira ile primli seyrediyor.