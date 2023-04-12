Dolar bugün kaç TL?

ABD ekonomisine yönelik son gelen veriler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesi, işsizlik oranının ise gerileme göstermesi sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmişti.

Ancak haftanın ikinci işlem gününe dolar endeksi düşüşe geçti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 102.500’lü seviyelerden 102’li seviyelere geriledi. Bugün endeks 102.020’den işlem görüyor.

BlackRock ve Bank of America gibi kurumların ABD’de resesyon öngörmesi sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizinde bir artırıma gitmeyebileceği beklentileri güçlendi.

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Haftaya yükselişle başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizi dün artışını sürdürerek yüzde 3.454’ü gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.428 ile sakin seyrediyor.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Öte yandan yatırımcılar bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD’de tüketici enflasyonunun mart ayında yıllık bazda yüzde 6 seviyesinden yüzde 5.2’ye gerilemesi bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.28’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.27, en yüksek ise 19.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.12 lira ile artış gösteriyor.