Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte piyasalar hareketlenmişti. ABD’de istihdam piyasasında durgunluk olmadığını gösteren kritik veri sonrasında piyasalar hareketlendi.

Piyasalar 14 Haziran'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını merakla bekliyor.

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Fed’in bu ayki faiz toplantısında büyük ölçüde faizlerin pas geçileceği tahmin ediliyor. Ancak ABD’den gelen her bir veri piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçen hafta cuma günü 103.300’lü seviyelerden yükselişe geçen ve yeniden 104 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi yeni haftada aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dün 103.933’e kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.945’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.677 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 21.27’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 21.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 21.21, en yüksek ise 21.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 23.22 lira ile yükseliyor.