Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yön Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları dikkat çekti. Kritik gelişme sonrasında piyasalar hareketlendi.

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'FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR'

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell ekonominin para politikasında sıkılaştırma sonrası bir "yumuşak inişi" başarması olasılığını görmeye devam ettiğini ancak, faizlerde yakın zamanda bir indirim öngörmediklerini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ve bunda kararlı olmaya devam ettiklerini ifade eden Powell, faiz oranlarının gelecek toplantılarda artırılmasının "mantıklı olabileceğini" değerlendirdiklerini, ancak bunun çok daha yavaş bir hızla yapılması taraftarı olduklarını da vurguladı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 23.58'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 23.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.44, en yüksek ise 23.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.88 lira ile yükseliyor.