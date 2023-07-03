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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 25.78'in üzerinde başladı.

03.07.2023 - 09:27 |
Dolar bugün kaç TL?

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen faiz artışına ilişkin mesajların etkisiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda piyasalar hareketlenmişti.

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Fed haziran ayında politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutarken, bu yıl için bir faiz indirimi olmayacağını belirtmişti. Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl için bir iki kez faiz artışı yapılabileceğinin uygun olduğunu söylemişti.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 25.78'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.01 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.53, en yüksek ise 26.13 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.42 lira ile primli seyrediyor.

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